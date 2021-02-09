После первого мяча за "Барселону" "новый Роналду" купил себе авто за €250 тыс.

Игрок "Барселоны" 21-летний Франсишку Тринкау приобрел элитный спорткар после 1-го забитого мяча за каталонцев.

Португальский вингер приобрел Lamborghini Huracan EVO. Стоимость автомобиля в минимальной комплектации начинается от €250 тыс., сообщил в Іnstagram автодилер JM Automoción.

В 22-м туре чемпионата Испании Тринкау принес победу своей команде над "Бетисом". Это 1-й забитый мяч португальца в составе основной команды "сине-гранатовых".

Тринкау называют "новым Роналду" за похожий игровой стиль и позицию из капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду.

Автор: Іnstagram.com/jmautomocion

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Франсишку Тринкау перешел в "Барселону" в начале 2020 года с "Браги" за €31 млн. В составе каталонцев игрок провел 8 поединков.