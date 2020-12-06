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воскресенье, 06 декабря 2020 11:30

"После матча заносили ящик пива в автобус и играли в карты" - Воронин вспомнил о выступлениях в Бундеслиге

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&quot;После матча заносили ящик пива в автобус и играли в карты&quot; - Воронин вспомнил о выступлениях в Бундеслиге
Андрей Воронин 10 лет игра за сборную Украины. Фото: телеканал "Футбол"

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин вспомнил период выступлений в Германии.

По словам Воронина в Бундеслиге не было никаких проблем с распитием слабоалкогольных напитков.

"У нас в "Майнце" всякое было после игры. Мы же на автобусе ездили, бюджета большого не было. Мы ехали 6-7 часов. И вот у заправки останавливались - ведь трудновато долго ехать после игры. Тренеры никогда не запрещали пиво - это все открыто было, никто не прятался. Брали ящик пива, заносили в автобус, садились сзади, пили пиво, играли в карты.

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В Германии вообще в этом плане очень спокойно. В Леверкузене в "Байер" у нас, например, был ужин. А потом была еще поздний ужин. Она не была обязательной, но тому, кто спускался, тренер официально говорил: "Можно выпить бокал пива или вина". Кто хотел - пил и спать. А в Берлине в "Герте" у нас в холодильнике стояло пиво и кока-кола. После игры тоже кто хотел, тот брал. То есть там никто не прячется.

Все надо в меру. Никто же не против бокала пива, но надо понимать, когда это можно, а когда нет", - сказал Воронин в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

Андрей Воронин выступал в Германии за "Гента", "Байер", "Кельн" и "Боруссию" Менхенгладбах.

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