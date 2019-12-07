После химиотерапии Синиша Михайлович возвращается на тренерскую скамью

Отец Синиши Михайловича умер от рака

Синиша Михайлович может вернуться к управлению "Болоньей" в завтрашнем поединке со своим бывшим клубом - "Миланом", сообщает итальянская пресса. Сербский специалист работал с командой сегодня на тренировке. Ранее он перенес операцию по пересадке костного мозга. Сообщает "Террикон".

"Если в последний момент ничего не случится, завтра Михайлович будет на скамейке команды, - заявил его помощник на пресс-конференции. - Нас ждет сложный поединок, "Милан" - серьезный соперник. Они на подъеме, им удалось переиграть "Парму". После победы над "Наполи" психологически наша команда чувствует себя лучше. Мы решимы добиться успеха".

Напомним, что "Болонья" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии после 14-ти сыгранных матчей.

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Тренер "Болоньи" Синиша Михайлович летом объявил о том, что болен раком. Всю осень он интенсивно лечился.