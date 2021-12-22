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среда, 22 декабря 2021 21:00

После аплодисментов на "Бернабеу" у Мудрика произошел перелом

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После аплодисментов на &quot;Бернабеу&quot; у Мудрика произошел перелом
Предыдущий тренер "Шахтера" не верил в Мудрика. Фото: "Шахтер"

Бывший защитник "Шахтера" 63-летний Александр Сопко охарактеризовал левого полузащитника команды 20-летнего Михаила Мудрика.

Я за Михаилом давно слежу – еще из детской лиги. Там он несколько раз признавался лучшим игроком. Оно и понятно: у Мудрика есть набор всех нужных качеств, чтобы стать выдающимся игроком. Повторюсь, он выделялся во всех возрастных категориях, испытывал повышенное внимание. Уже в 17 лет о нем говорили как о выдающемся таланте.
Однако переход из детского футбола во взрослый оказался более тернист, чем это могло быть. Это свойственно большим игрокам. Михаил не понял, почему то, что ему легко удавалось в детском футболе, вдруг совсем не удается во взрослом.

У него еще будут болезненные падения, после которых будет труднее подниматься

А здесь играют взрослые мужчины, которые тоже талантливы, а вдобавок еще и сильнее физически. Здесь на старых качествах, которыми ты очаровывал всех в детстве и юности, уже не уедешь. Надо развивать в себе новые. Такого опыта в карьере Мудрика еще не было. Поэтому футболист оказался ментально к этому не готов.

Почему некоторые игроки, которые моложе Михаила, раньше проявили себя?

Остальные, менее талантливые игроки брали свое благодаря работоспособности, умению слушаться тренеров. А в случае неудачи их переживания не были столь болезненными.
Мудрик дважды побывал в аренде в "Арсенале" и "Десне". Парень возмужал, набрался опыта. Вернулся в "Шахтер", а тут появился тренер, нашедший для него правильную мотивацию, правильные слова. И игрок раскрылся по-другому. Он начал пробовать играть в обороне, перекрывать зоны, догонять своего игрока. Раньше он вообще этого не делал. Он понял, что команда – это не 1+10. А это именно 11. Мне кажется, что этой осенью после нескольких удачных матчей, аплодисментов на "Бернабеу", у Михаила произошел перелом в лучшую сторону. Это еще неокончательный и безвозвратный перелом, но шаг в верную сторону. У него еще будут болезненные падения, после которых будет труднее подниматься. Ибо уже почувствовал, как ветер дует ему в паруса. И новую возможную неудачу будет пережить еще труднее. В следующем году спрос с Мудрика будет больше.

Что ему нужно для дальнейшего роста?

Теперь его задача простая и сложная одновременно — нужно найти баланс между индивидуальной и командной игрой. Не надо сейчас бросаться в крайности и делать что-нибудь экстраординарное. Надо спокойно работать и наслаждаться моментом: делай, что должно, и будь что будет!

Время Коноплянки в сборной, похоже, истекло. Наступает эра нового кумира Михаила Мудрика?

Что касается вызова в сборную, то я уверен, что этот вызов нужен. Более того, от него будет прямая польза. Михаил не тот игрок, который возится с мячом. Он резок, дерзок в прямом смысле этого слова. Своими неординарными действиями Мудрик способен решить судьбу любого матча. И игра с Шотландией не исключение.

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В нынешнем сезоне Михаил Мудрик сыграл 11 матчей в чемпионате, в которых забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Осенью ходили слухи, что футболистом интересуют английские клубы.

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