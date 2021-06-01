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среда, 02 июня 2021 06:11

Португальский нападающий забил в ворота сборной Италии бисиклетой

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Португальский нападающий забил в ворота сборной Италии бисиклетой
Дани Мота перешедший в "Ювентус" летом 2020 года. Фото: Gettyimages.com/

В матче четвертьфиналу молодежного Евро-2021 сборная Португалии обыграла Италию -5:3.

Особенно красивым в матче вышел первый гол сборной Португалии Дани Моты.

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После подачи с углового была небольшая серия рикошетов, но мяч в итоге прилетел в Моти. Форвард без колебаний пробил в падении через себя - шедевральная и результативная удар через себя в падении!

Права на Дани Моты принадлежит туринскому "Ювентусу". Прошлый сезоне нападающий провел в составе "Монцы" из Серии Б. В активе португалеца 36 матчах, в которых забил семь голов и пять ассистов.

В полуфинале португальцы сыграют против Испании, а в другом матче Нидерланды сыграют с Германией.

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