Португальский нападающий забил в ворота сборной Италии бисиклетой

В матче четвертьфиналу молодежного Евро-2021 сборная Португалии обыграла Италию -5:3.
Особенно красивым в матче вышел первый гол сборной Португалии Дани Моты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
После подачи с углового была небольшая серия рикошетов, но мяч в итоге прилетел в Моти. Форвард без колебаний пробил в падении через себя - шедевральная и результативная удар через себя в падении!
Права на Дани Моты принадлежит туринскому "Ювентусу". Прошлый сезоне нападающий провел в составе "Монцы" из Серии Б. В активе португалеца 36 матчах, в которых забил семь голов и пять ассистов.
В полуфинале португальцы сыграют против Испании, а в другом матче Нидерланды сыграют с Германией.
Комментарии