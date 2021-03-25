Португальский футболист забил в стиле звезды "Тоттенхэма"

Гол Жоки не спас его команду от поражения. Фото: RECORD

Португальский форвард Жока забил фантастический по красоте гол.

В матче 2-го по силе дивизиона чемпионата Португалии "Лейшойнш" в гостях проиграл молодежной команде лиссабонской "Бенфики" 1:2.

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Нападающий гостей вывел свою команду ударом рабоною. Жока на замахе убрал защитника соперника и элегантно рабоною отправил мяч в угол ворот "Бенфики". Забитый мяч не помог гостям. Молодежь "Бенфики" смогла не только сравнять счет, но и одержать победу.

Похожий гол недавно забил полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела в ворота "Арсенала".

В текущем сезоне "Лейшойнш" занимает только 11-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Португалии. Лидирует в турнире "Эшторил".