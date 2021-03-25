Португальский футболист забил в стиле звезды "Тоттенхэма"

 
Ексклюзивы
1/5
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 450
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 360
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 540
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 765
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 315
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 720
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 783
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1089
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 333
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 828
Фото
Все фото
5
5
15
20
3
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Видео
Все видео
Португальский футболист забил в стиле звезды "Тоттенхэма"
Португальский футболист забил в стиле звезды "Тоттенхэма"
Сенсация в Турции и разгром от сборной Чехии: результаты матчей квалификации Кубка мира
Сенсация в Турции и разгром от сборной Чехии: результаты матчей квалификации Кубка мира
Как сыграли соперники сборной Украины в отборе к Кукба мира
Как сыграли соперники сборной Украины в отборе к Кукба мира
Игрок "Лорьяна" забил фантастический гол в чемпионате Франции
Игрок "Лорьяна" забил фантастический гол в чемпионате Франции
План Шевченко сработал: почему Украина не проиграла Франции
План Шевченко сработал: почему Украина не проиграла Франции
Интервью
1/5
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 216
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 360
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 765
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 315
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
7 Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 марта 2021
Просмотров: 288
Пам'ятник зятеві
У Тальному мають зносити пам'ятник Федору Дубковецькому. Він — колишній котовець із Бессарабії. Був організатором колгоспного руху. Та в часи ...
пятница, 26 марта 2021 06:11

Португальский футболист забил в стиле звезды "Тоттенхэма"

  Комментировать
Португальский футболист забил в стиле звезды &quot;Тоттенхэма&quot;
Гол Жоки не спас его команду от поражения. Фото: RECORD

Португальский форвард Жока забил фантастический по красоте гол.

В матче 2-го по силе дивизиона чемпионата Португалии "Лейшойнш" в гостях проиграл молодежной команде лиссабонской "Бенфики" 1:2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок "Лорьяна" забил фантастический гол в чемпионате Франции

Нападающий гостей вывел свою команду ударом рабоною. Жока на замахе убрал защитника соперника и элегантно рабоною отправил мяч в угол ворот "Бенфики". Забитый мяч не помог гостям. Молодежь "Бенфики" смогла не только сравнять счет, но и одержать победу.

Похожий гол недавно забил полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела в ворота "Арсенала".

В текущем сезоне "Лейшойнш" занимает только 11-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Португалии. Лидирует в турнире "Эшторил".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Португальский футболист забил в стиле звезды "Тоттенхэма"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
марта

Изобрели вакцину, которая остановила эпидемию

Самое читаемое
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 Просмотров: 27252
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 14013
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели Просмотров: 13842
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
28
 Просмотров: 10854
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
 Просмотров: 6597
Спорт
Свитолина с победы стартовала на турнире в Майами
Свитолина с победы стартовала на турнире в Майами Просмотров: 108
Игрок "Динамо" дважды переболел коронавирусом
Игрок "Динамо" дважды переболел коронавирусом Просмотров: 315
Милевского будет тренировать скандальный тренер
Милевского будет тренировать скандальный тренер Просмотров: 423
Капитан "Шахтера" покинет клуб из-за конфликта с Каштру
Капитан "Шахтера" покинет клуб из-за конфликта с Каштру Просмотров: 765
"Шахтер" отказался от чемпионской гонки с "Динамо"
"Шахтер" отказался от чемпионской гонки с "Динамо" Просмотров: 594
Больше всего комментируют
8
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
7
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Московские попы предали анафеме Филарета и Епифания
3
Если бы Чорновил стал президентом, мы бы имели другую Украину. Хуже
2
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко
Голосов: 58
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть