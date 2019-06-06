Португалия вышла в финал Лиги нации

В полуфинале Лиги наций Португалия обыграла Швейцарию со счетом 3:1.
Португальцы вышли вперед в середине первого тайма. Криштиану Роналду прекрасным ударом со штрафного не оставил шансов вратарю соперника.
В начале второго тайма Швейцария отыгралась. Рикардо Родригес реализовал пенальти. Отметим, что арбитр встречи Феликс Брых сначала поставил пенальти в ворота хазяев после просмотра ВАР .
Тем не менее, в концовке матча Португалия вырвала победу. Роналду оформил дубль мощным ударом слету, а спустя две минуты забил и третий гол, пробив точно в угол ворот.
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В финале Португалия сыграет против победителя матча Нидерланды — Англия, который состоится сегодня. Решающий поединок будет сыгран в воскресенье, 9 июня. Напомним, что турнир проходит в Португалии.
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