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понедельник, 10 июня 2019 08:00

Португалия выиграла Лигу нации

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Португалия выиграла Лигу нации
Роналду и компания стали первыми победителями Лиги нации. Фото: REUTERS

Португалия у финале Лиги нации победила Нидерланды 1:0 .

В первом тайме пиренейцы создали гораздо больше моментов, чем соперник, однако реализовать их не удалось.

Во втором тайме обе сборные много атаковали, но забить удалось лишь один раз. На 60-й минуте победный гол забил Гонсалу Гедеш после передачи Бернарду Силвы.

В дальнейшем никому не удалось отличиться, и Португалия выиграла финальный матч.

Эштадиу Ду Драгао, Порту

Главный арбитр: Ундиано Мальенко (Испания)

Португалия - Нидерланды 1: 0

Голы: Ґедеш (60)

Португалия: Патрисиу - Геррейро, Диаш, Фонте, Семеду - Карвалью (Невеш, 93), Перейра, Фернандес (Моутинью, 81) - Гедеш (Р. Силва, 75), Роналду (к), Б. Силва

Нидерланды: Силлессен - Блинд, ван Дейк (к), где Лигт, Дамфрис - Вейналдум, Ф. де Йонг, где Рун (Л. де Йонг, 81) - Бабель (Промес, 45), Деппа, Бергвейн (ван де Бек, 60)

Предупреждение: Дамфрис (88), Л. де Йонг (91)

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Таким образом, команда Фернанду Сантуша стала первым победителем Лиги Наций. Третье место на турнире заняла Англия, победившая по пенальти Швейцарию.

https://sportarena.com
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