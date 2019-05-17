"Порту" нашел звездную замену Касильясу

Навас может изменить Мадрид на Порту. Фото: Daily Star

Голкипер "Реала" Кейлор Навас активно ищет себе новый клуб.

Костариканец летом может перейти в "Порту", сообщает Sport Mediaset. По информации издания, 32-летний вратарь является приоритетным вариантом на замену Икера Касильяса.

Испанец, скорее всего, будет вынужден завершить карьеру после сердечного приступа. Близкие к Навасу источники оценивают вероятность его перехода в португальский клуб на уровне 80%.

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Навас играет за "сливочных" с августа 2014-го. Всего за мадридцев вратарь провел 161 матч и пропустил 157 голов. В составе "королевского клуба" Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании.