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пятница, 17 мая 2019 11:30

"Порту" нашел звездную замену Касильясу

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&quot;Порту&quot; нашел звездную замену Касильясу
Навас может изменить Мадрид на Порту. Фото: Daily Star

Голкипер "Реала" Кейлор Навас активно ищет себе новый клуб.

Костариканец летом может перейти в "Порту", сообщает Sport Mediaset. По информации издания, 32-летний вратарь является приоритетным вариантом на замену Икера Касильяса.

Испанец, скорее всего, будет вынужден завершить карьеру после сердечного приступа. Близкие к Навасу источники оценивают вероятность его перехода в португальский клуб на уровне 80%.

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Навас играет за "сливочных" с августа 2014-го. Всего за мадридцев вратарь провел 161 матч и пропустил 157 голов. В составе "королевского клуба" Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании.

https://football24.ua
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