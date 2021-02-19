Поражение россиян и разгром от "Манчестер Юнайтед": результаты матчей Лиги Европы

Уле Гуннар Сульшер 2 роки тренує "МЮ". Фото REUTERS

18 февраля состоялись первые матчи 1/8 Лиги Европы.

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Итальянская "Рома" почти гарантировала себе выход в следующий раунд. Команда Паулу Фонсеки в гостях победила "Брагу" - 2:0.

Богатым на голы получился матч в Швейцарии. Местный "Янг Бойз" перестрелял "Байер" - 4:3.

Чешская "Славия" и английский "Лестер" голов не забивали - 0:0.

"Манчестер Юнайдет" решил судьбу противостояния в 1-м матче. Англичане в гостях разбили "Реал Сосьедад" - 4:0.

Матч между греческим "Олимпиакосом" и нидерландским ПСВ был богатым на голы. Хозяева победили - 4:2.

Последний представитель России в еврокубках "Краснодар" близок к вылету из Лиги Европы. Россияне дома уступили чемпиону Хорватии "Динамо" Загреб - 2:3.

Жозе Моуриньо решил все вопросы выхода в 1/8 в 1-м матче. "Тоттенхэм" в Австрии разгромил местный "Вольфсберг" - 4:1.

"Милан" упустил победу в гостевом матче против "Црвены Звезды" - 2:2.

Испанская "Гранада" смогла шокировать "Наполи" - 2:0.

Норвежский "Мольде" и немецкий "Хоффенхайм" расписали результативную ничью - 3:3.

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Шотландский "Рейнджерс" совершил камбэк в Бельгии. Команда Стивена Джерарда смогла вырвать победу у "Антверпена" - 4:3.

Португальская "Бенфика" и лондонский "Арсенал" не выявили сильнейшего - 1:1.

Испанский "Вильярреал" в гостях победил "Зальцбург" - 2:0.

"Аякс" одержал непростую победу во Франции над "Лиллем" - 2:1.