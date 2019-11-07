Поражение россиян и мадридский разгром турок: результаты матчей среды Лиги чемпионов

Бывший футболист "Шахтера" Дуглас Коста принес победу "Ювентусу" в Москве. Фото: из открытых источников

6 октября состоялись матчи второго дня Лиги чемпионов. Gazeta.ua знакомит читателей с их результатами.

В группе А "Реал" не имел никаких проблем с "Галатасараем". "Сливочные" забили туркам 6 мячей. Хитрик на счету Родриго. В другом матче ПСЖ минимально победил "Брюгге" 1: 0. Единственный гол в матче на счету Икарди. Теперь парижане гарантировали себе выход из группы, имея в активе 12 очков. У "Реала" только 7. "Брюгге" имеет 2 зачетных пункта, а "Галатасарай" - только одно.

В "Баварии" не возникло никаких проблем с "Олимпиакосом" -2: 0 в группе В. "Тоттенхэм" без проблем одолел в Белграде "Цервену Звезду". Немецкий клуб уверенно лидирует, имея 12 очков. На 5 меньше у "шпор". "Цервена Звезда" и "Олимпиакос" имеют по 3 и 1 очку.

В гуппи D московский "Локомотив" пропустил решающий гол от "Ювентуса" на последних секундах игры. Бывший игрок "Шахтера" Дуглас Коста принес итальянцам победу 2: 1. "Байер" дома смог переиграть "Атлетико" с таким же счетом. "Ювентус" бесспорно лидирует в группе, имея в активе 10 очков. На три меньше у "Атлетико". "Байер" и "Локомотив" имеют по одной победе в активе.

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Матчи 5-го тура Лиги чемпиоинв пройдут 26 и 27 ноября. Представитель Украины "Шахтер" сыграл в гостях против "Манчестер Сити".