Поражение мошенников – прекрасная новость. Норвежская газета посмеялась над россиянами

Бывший президент СБР Владимир Драчев считает, что одна медаль не окупила растраты на биатлон в России. Фото РИА "Новости"

Норвежское издание Dagbladet опубликовало статью о выступлении сборной России по биатлону на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке и назвало ее "Досадное поражение обманщиков".

На турнире представители СБР - Союза биатлонистов России - завоевали только 1 медаль – бронзовую.

"Похоже, что теперь нужно родиться в стране с хорошо работающей демократией, чтобы выиграть медаль в биатлоне. Это полностью меняет спорт. Отлично, что обманщики проиграли этот чемпионат мира. Сейчас русские наказывают сами себя.

Было бы хорошо, если бы такая большая нация успешно выступала на ЧМ, но для чистого спорта все эти русские поражения куда лучше. Раньше русские побеждали не честно, а теперь у них ничего не получается.

Вероятно, они настолько уничтожили сами себя за годы допинговой системы, что сейчас не могут выступать в условиях строжайшего контроля. Нет лучшей новости для спорта, чем то, что мошенники наказали сами себя.

Этот чемпионат стал огромным успехом для сборной Норвегии. Честная тренировочная работа вывела на небосклон новые звезды: Стурлу Лагрейда, Йоханнеса Дале и Иду Лиен. Это впечатляет, но еще более впечатляет, что спорт в целом стал сильнее. Потому что настоящие мошенники проиграли", – говорится в статье.

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Сборная России, как и сборные Украины и Беларуси, имела на чемпионате мира 1 медаль – бронзу. Она была выиграна в мужской эстафете в предпоследний день чемпионата мира. Сборная Норвегии завоевала 14 медалей, из которых 7 золотых.