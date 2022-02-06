Поражение и перелом руки. Украинец Бондарь неудачно дебютировал в UFC

Денис Бондарь: Фото: instagram.com/denysbondarpsycho

29-летний боец наилегчайшего дивизиона из Украины по прозвищу "Псих" Денис Бондарь (14-3) проиграл дебютный бой в UFC в Лас-Вегасе.

Он уступил канадцу Малкольму Гордону (14-5) в рамках предварительного карда турнира UFC Fight Night 200, передает vRINGe.com.

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Гордон достаточно быстро потряс украинца в стойке, но Бондарь оперативно сориентировался, сблизился и провёл тэйкдаун. Однако, находясь в партере на спине, сориентировался уже канадец, дважды пробуя провести "рычаг локтя".

Денису удалось вернуться на ноги у сетки, но Малкольм бросил его через бедро, и Бондарь, неудачно опершись на левую руку под грузом тела соперника, получил перелом конечности в локте.

Украинцу ничего не оставалось, как сдаться. Победа Гордона SBM 1.

Денис Бондарь в своей профессиональной карьере провел уже 19 проединков, 16 раз побеждал при трех поражениях.