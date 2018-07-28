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суббота, 28 июля 2018 10:02

Поражение и дисквалификация: украинка победила россиянку в поединке

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Поражение и дисквалификация: украинка победила россиянку в поединке
Билодид выиграла свой первый турнир после травмы челюсти

Чемпионка Европы-2017 Дарья Билодид на турнире Гран При Загреба победила россиянку Ирину Долгову и завоевала золото.

17-летняя украинка приехала на Гран При Загреба в качестве пятого номера мирового рейтинга. В первых трех раундах турнира Билодид без проблем побеждала иппоном, пишет ВГОЛОС.

В полуфинале столкнулась с серьезным сопротивлением. Чемпионка мира-2017 и действующий второй номер мирового рейтинга японка Фуна Тонако составила конкуренцию украинке. В итоге, победу Билодид принес ваза-ари. При этом в пассиве Украинский было два шидо (предупреждение).

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В финале Билодид встретилась с россиянкой Долговой (третий номер мирового рейтинга) и одержала победу за счет дисквалификации соперницы за 38 секунд до конца встречи. Россиянка получила три шидо, которые привели к хансоку-маке (проигрыш из-за нарушения правил).

Украинке был зачислен иппон и победа в схватке за золото.

Билодид выиграла свой первый турнир после травмы челюсти, из-за которой пропустила чемпионат Европы-2018.

Гран При Загреба является первым квалификационным турниром на Олимпийские игры 2020 года, на котором участвует наша сборная.

Набор квалификационных очков будет происходить до 25 мая 2020 года.

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июля

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