Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно

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Призер крупных соревнований по пауэрлифтингу и ветеранка американской армии 28-летняя Меган Элизабет Маршал снималась в порно.

Фитоняшка работала обнаженной для посетителей сайта MyFreeCams под псевдонимом MissMuscles с декабря 2017 года по сентябрь 2018, пишет OBOZREVATEL.

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Ради развлечения спортсменка перед веб-камерой работала со своей подругой. Парень Меган - тоже профессиональный культурист Дерек Джонсон, устроил скандал, когда подробности подработки стали известны общественности и в сеть всплыли фотографии со стрима.

Американская актриса Мейтленд Уорд, перешедшая в порно-индустрию из фильмов Диснея, не прячась показывает себя в откровенных позах и белье. Фотографию в прозрачном комплекте белья звезда опубликовала в Instagram.