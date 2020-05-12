Pomer lehendarnyy forvard "Reala" 34/5000 Умер легендарный форвард "Реала"

Хавьер Агилар 5 раз становился чемпионом Испании. Фото: ФК "Реал"

На 71-м году жизни умер бывший форвард "Реала" и сборной Испании Хавьер Агилар.

Точная причина смерти бывшего нападающего пока неизвестна, сообщает сайт "королевского клуба".

Агилар перебрался в мадридский клуб из "Расинга" в 1971 году. Нападающий сыграл за "королевский клуб" восемь сезонов, провел 190 матчей, в которых забил 50 мячей. За национальную сборную в его активе 3 поединка и один гол.

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Хавьер Агилар сумел с "Реалом" пять раз выиграть чемпионат Испании и дважды стать обладателем Кубка страны.