Полузащитнику "Тоттенхема" наняли психолога. Накануне он сломал ногу сопернику

Сон проплакал весь вечер

Хавбек "Тоттенхэма" Сон Хын Мин тяжело перенес эпизод в матче 11-го тура АПЛ против "Эвертона" (1:1), когда он нанес тяжелую травму полузащитнику соперника Андре Гомешу.

Сон выключил телефон после матча, прошел через микст-зону, закрыв лицо руками, и проигнорировал корейских журналистов, которые хотели с ним пообщаться, сообщает "Трибуна".

Также стало известно, что Сон сразу же после прибытия в Лондон отправился домой к своим родителям. Игрок хотел, чтобы его оставили в покое, потому что он был шокирован произошедшим.

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На следующий день после игры "Тоттенхем" нанял Сону профессионального психолога, который должен восстановить полузащитника к следующим матчам.