Полузащитник "Шахтера" заинтересовал турецкий гранд - СМИ

Майкон не может похвастаться в "Шахтере" стабильной игровой практикой. Фото: из открытых источников

Турецкий "Фенербахче" рассматривает вариант с подписанием полузащитника "Шахтера" Майкона.

Скауты клуба из Стамбула предлагают руководству несколько вариантов для усиления полузащиты. Кроме бразильского хавбека "горняков", "Фенербахче" также рассматривает кандидатуры Матиаса Краневиттера с "Зенита" и игроков "Бенфики" Франко серво и Андрея Живкович, пишет "Футбол 24"

Майкон в текущем сезоне не выходил на поле только раз. Бразилец продолжает восстанавливаться от травмы колена.

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Майкон перешел в Шахтер летом 2018 из "Коринтианса" за 6.6 миллиона евро. В текущем сезоне 22-летний бразилец сыграл 3 матча в УПЛ.