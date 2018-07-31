Полузащитник "Динамо" официально перебрался в Бразилию

Парагвайский хавбек "Динамо" Дерлис Гонсалес официально стал игроком "Сантоса".
Бразильский клуб в своем Twitter сообщил о подписании контракта с Гонсалесом.
"Сантос" опубликовал фотографию, на которой парагваец ставит подпись под соглашением. Детали пока не разглашаются.
В обратном направлении в "Динамо" отправится атакующий полузащитник Витор Буэно.
31 июля 2018 г.
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Гонсалес пришел в "Динамо" с "Базеля" летом 2015-го. Всего в футболке киевского клуба он сыграл 85 матчей и забил 12 голов.
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