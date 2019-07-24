Полузащитник "Динамо" будет играть за "Слован"

Алибекову не давали шанса в "Динамо"

21-летний защитник киевского "Динамо" Ахмед Алибеков перейдет в чешский "Слован" на правах аренды.

В среду, 24 июля, футболист приедет в расположение "Слована" из города Либерец и после соблюдения формальностей подпишет с клубом контракт сроком на один год, согласно которому он будет выступать на правах аренды. Об этом пишет sport.ua

Ранее Алибеков находился на просмотре в "Александрии". Этот клуб также намеревался заполучить "динамовца", но тот сделал выбор в пользу "Слована".

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В минувшем сезоне Алибеков провел за "Динамо" 4 матча в УПЛ. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €200 тыс.