Польский клуб назвал сроки аренды украинцев

Артем Шабанов потерял место в основе за тренера Луческу. Фото сайт УПЛ

Сегодня состоится запланированная на 16 февраля презентация в варшавской "Легии" защитника "Динамо" 28-летнего Артема Шабанова. Немного позже к защитнику присоединится форвард Назарий Русин.

Шабанов будет выступать за польский клуб на правах аренды до мая 2021 года. Футболист уже успешно прошел медосмотр. Арендное соглашение не включает в себя обязательный выкуп игрока, но клубы вернутся к этому вопросу летом, если все стороны будут довольны сотрудничеством", – сообщает "ТаТоТаке".

Аренда форварда киевлян Назария Русина также практически согласована. 22-летний украинец присоединится к новой команде в ближайшее время, аренда будет рассчитана до декабря 2021 года.

Шабанов в осенней части чемпионата Украины сыграл 2 матча, а Русин – только 1, когда вышел на замену.

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До закрытия трансферного окна в Польше 24 февраля "Легия" также намерена подписать атакующего полузащитника. В шорт-лист польского клуба входит игрок "Зари" Владислав Кабаев, но луганский клуб отрицает факт переговоров. Еще раньше "Заря" отказалась продавать в Бельгию полузащитника Владислава Кочергина.