Польский клуб красиво попрощался с 92-летней фанаткой

На стадионе в Кракове будет именное место Юлии Кмечик. Фото: из открытых источников

Польский клуб "Висла" решил почтить память преданной фанатки команды Юлии Кмечик, которая умерла в возрасте 92 лет.

Руководство навсегда закрепило место на стадионе за болельщицей, на котором она наблюдала за поединками любимого колективу. После ее смерти клуб положил на ее сиденье цветы и шарфик, сообщает "Проспорт"

Кмечик поддерживала "Вислу" в течение 51 года.

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"Висла" идет на последнем месте в турнирной таблице внутреннего первенства. После 18 туров в их активе 11 очков