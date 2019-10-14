Польский гранд хочет пригласить Вернидуба

Юрий Вернидуб может возглавить польский гранд. Фото: ФК "Заря".

Руководство варшавской "Легии" планируют расстаться с сербским специалистом Александаром Вуковичем, который работает с "Легией" с апреля нынешнего года, об этом повидомоляе "Спорт юа".

Под руководством 40-летнего Вуковича "Легия" неудачно стартовала в чемпионате Польши, занимая после 11 туров лишь 9-ю строчку в турнирной таблице.

Фаворитом на то, чтобы изменить Вуковича считается 52-летний болгарин Станимир Стоилова, последним местом работы которого была национальная сборная Казахстана.

В то же время, кроме Стоилова, боссы "Легии" изучают еще две кандидатуры - россиянина Олега Кононова, недавно отправленного в отставку с поста главного тренера московского "Спартака", и украинца Юрия Вернидуба, который сейчас также находится без работы.

Напомним, последним местом работы 53-летнего Вернидуба была "Заря", с которой он пошел по завершении прошлого сезона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маркевич возглавит "Черноморец" - СМИ

Варшавская "Легия" - один из топ-клубов Польши, 13 раз выигрывал титул чемпиона страны. Более "армейцев" высшие награды местной лиги выигрывали только "Гурник" из Забже и "Рух" с Хожув - по 14 раз.