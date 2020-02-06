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суббота, 08 февраля 2020 20:11

Польская красавица проехалась грузовиком африканскими дебрями

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В автомобильных гонках "Африка Эко Рэйс-2020" (ралли по пути старого маршрута "Париж-Дакар") в середине января гонялась польская модель, Мисс Польша-2011 и участница конкурса "Мисс Вселенная" 2012 года Марселина Завадска.

Она выступила на грузовике MAN в общем зачете наравне с мужчинами, добралась до финиша, преодолела 6,5 тысяч километров спецучастков, пробила пару колес и сломала полдюжины амортизаторов. Сообщает "Трибуна"

Вот как Марселина выглядела до старта заезда.

  Марселина еще не знала, что ее ждет
Марселина еще не знала, что ее ждет

Уже на финише последнего спецучастка.

  На финише девушка забыла о макияже
На финише девушка забыла о макияже

В итоге главная красотка Польши-2011 финишировала на 41-м месте в сводном классе внедорожников и грузовиков (да, на "Эко Рэйс" такие правила) из 49 экипажей, добравшихся до клетчатого флага. Выше 29-го на этапе она ни разу не поднялась, но в общем-то ее результат все равно трудно не назвать мощнейшим – для сравнения, на "Дакаре" женщины на 10,5-тонных монстрах давно не ездили сильно лучше (а в 2020-м в классе Т5 вообще не было).

Но Завадска и не ставила перед собой цель выиграть или впечатлить гоночный мир на трассе: главная задача польской модели и телеведущей заключалась в благотворительности и привлечению внимания к команде в целом. Девушка очень популярна у себя на родине и в инстагрме (500 тысяч подписчиков), а потому ее участие мгновенно прибавило польским гонщикам интереса от потенциальных рекламодателей и партнеров.

В итоге по договоренности с командой на грузовик Марселины нанесли символ польской организации Uratujecie.pl.

 

Но и модельную карьеру вместе с работой над шоу "Голос" и BakeOff она тоже не забросила. Да и эффектные фотографии в инстаграме – бессмертная классика.

  Клетчастый цвет- цвет финиша
Клетчастый цвет- цвет финиша

Также модель привлекла спонсора – польскую молочную компанию Mlekovita. Концерн частично профинансировал рейд команде и выделил 15 тонн сухого молока для центра голодающих сенегальских детей в Дакаре – по расчетам центра сестер Урсулин, помощи Завадской хватит на два года полного обеспечения всех нуждающихся.

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Но смысл рейда для Марселины заключался не только в благотворительности: она давно влюблена в ралли, много раз пробовала себя в польских гонках и даже тренировалась перед "Эко Рейс" в классе Т2. За "Дакаром" она тоже следит – например, знакома с двукратным чемпионом Тоби Прайсом: после его победы в 2019-м они даже встретились, и модель высказала поздравления лично.

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