Польская красавица проехалась грузовиком африканскими дебрями

В автомобильных гонках "Африка Эко Рэйс-2020" (ралли по пути старого маршрута "Париж-Дакар") в середине января гонялась польская модель, Мисс Польша-2011 и участница конкурса "Мисс Вселенная" 2012 года Марселина Завадска.

Она выступила на грузовике MAN в общем зачете наравне с мужчинами, добралась до финиша, преодолела 6,5 тысяч километров спецучастков, пробила пару колес и сломала полдюжины амортизаторов. Сообщает "Трибуна"

Вот как Марселина выглядела до старта заезда.

Марселина еще не знала, что ее ждет

Уже на финише последнего спецучастка.

На финише девушка забыла о макияже

В итоге главная красотка Польши-2011 финишировала на 41-м месте в сводном классе внедорожников и грузовиков (да, на "Эко Рэйс" такие правила) из 49 экипажей, добравшихся до клетчатого флага. Выше 29-го на этапе она ни разу не поднялась, но в общем-то ее результат все равно трудно не назвать мощнейшим – для сравнения, на "Дакаре" женщины на 10,5-тонных монстрах давно не ездили сильно лучше (а в 2020-м в классе Т5 вообще не было).

Но Завадска и не ставила перед собой цель выиграть или впечатлить гоночный мир на трассе: главная задача польской модели и телеведущей заключалась в благотворительности и привлечению внимания к команде в целом. Девушка очень популярна у себя на родине и в инстагрме (500 тысяч подписчиков), а потому ее участие мгновенно прибавило польским гонщикам интереса от потенциальных рекламодателей и партнеров.

В итоге по договоренности с командой на грузовик Марселины нанесли символ польской организации Uratujecie.pl.

Но и модельную карьеру вместе с работой над шоу "Голос" и BakeOff она тоже не забросила. Да и эффектные фотографии в инстаграме – бессмертная классика.

Клетчастый цвет- цвет финиша

Также модель привлекла спонсора – польскую молочную компанию Mlekovita. Концерн частично профинансировал рейд команде и выделил 15 тонн сухого молока для центра голодающих сенегальских детей в Дакаре – по расчетам центра сестер Урсулин, помощи Завадской хватит на два года полного обеспечения всех нуждающихся.

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Но смысл рейда для Марселины заключался не только в благотворительности: она давно влюблена в ралли, много раз пробовала себя в польских гонках и даже тренировалась перед "Эко Рейс" в классе Т2. За "Дакаром" она тоже следит – например, знакома с двукратным чемпионом Тоби Прайсом: после его победы в 2019-м они даже встретились, и модель высказала поздравления лично.