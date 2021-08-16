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понедельник, 16 августа 2021 10:55

"Полное фиаско" - Вацко раскритиковал УАФ

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&quot;Полное фиаско&quot; - Вацко раскритиковал УАФ
Виктор Вацко работает на матчах сборной Украины. Фото. ТК "Футбол"

Украинский комментатор Виктор Вацко раскритиковал Украинская ассоциация футбола(УАФ) за ситуацию с тренером сборной Украины.

УАФ не может знать тренера за две недели до матчей отбора Кубка мира.

"Я считаю, что сейчас происходит с нашей сборной - полное фиаско УАФ! Полное фиаско. За две недели до матчей отбора Кубка мир-2022 мы без главного тренера!

Я не понимаю, чем у нас занимается комитет сборных? Я не понимаю, юридические коллизии могут быть? Если я знаю, что у главного тренера заканчивается контракт 31 июля, то уже на 20 или 25 июля должен быть замена, без юридических коллизий. Пусть возглавит Петраков или Ребров. Но кто несет ответственность за вызванных в сборную футболистов? Это не выбор главного тренера. Это не его видение ситуации.

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Я вообще такой ситуации не помню за всю новейшую историю сборной Украины. У нас сейчас 1 и 4 сентября будет сезон скидок. Шевченко набрал за 3 матча лишь 3 очка, вместо 7 баллов - уже скидка. Тренера назначили за 2 недели до матчей, не успел подготовить команду - еще скидка. Игроков выбирал Блохин или Михайличенко - скидка. Это просто сезон скидок для нового тренера.

Поставьте меня тогда тренером. Я уже отмазки знаю. Знаю, что сказать, если проиграем Казахстана, а там будет очень сложная игра. Или если проиграем Франции. Но это хоть действующие чемпионы мира. А здесь я уже знаю отмазки ", - сказал журналист в эфире "Великого футбола".

Сборная Украины осталась без тренера 31 июля, когда Андрей Шевченко отказался продлевать контракт со сборной. Главным кандидатом был Сергей Ребров, но он не смог договориться с "Аль-Айном" о расторжении контракта.
По сообщению СМИ, наставником сборной станет Александр Петраков.

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Дата
16
августа

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Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
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