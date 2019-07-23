Полиция сняла подозрения с Роналду в изнасиловании

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не предстанет перед судом по делу об изнасиловании Кэтрин Майорги.
Полиция округа Кларк штата Невада (США) официально заявила, что не станет признавать Роналду фигурантом дела и выдвигать обвинения в португальца по делу об изнасиловании Кэтрин Майорги.
Оценив имеющуюся информацию, следствие пришло к выводу, что обвинения Криштиану Роналду не имеют достаточной доказательной базы. Соответственно, никаких санкций применено не будет, - говорится в сообщении.
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Иск против Роналду подала Кэтрин Майорга в сентябре 2018 года. Она утверждала в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что в 2009 году Роналду изнасиловал ее в своем пентхаусе в отеле Лас-Вегаса. Сразу после этого Роналду заплатил женщине $375 тыс. за молчание. Однако в 2017 году ее адвокат заявил, что договор недействителен. Сам Роналду все обвинения отвергал и называл их фейком.
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