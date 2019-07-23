Полиция сняла подозрения с Роналду в изнасиловании

Суд не стал выдвигать подозрение Роналду

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не предстанет перед судом по делу об изнасиловании Кэтрин Майорги.

Полиция округа Кларк штата Невада (США) официально заявила, что не станет признавать Роналду фигурантом дела и выдвигать обвинения в португальца по делу об изнасиловании Кэтрин Майорги.

Оценив имеющуюся информацию, следствие пришло к выводу, что обвинения Криштиану Роналду не имеют достаточной доказательной базы. Соответственно, никаких санкций применено не будет, - говорится в сообщении.

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Иск против Роналду подала Кэтрин Майорга в сентябре 2018 года. Она утверждала в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что в 2009 году Роналду изнасиловал ее в своем пентхаусе в отеле Лас-Вегаса. Сразу после этого Роналду заплатил женщине $375 тыс. за молчание. Однако в 2017 году ее адвокат заявил, что договор недействителен. Сам Роналду все обвинения отвергал и называл их фейком.