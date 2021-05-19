Полиция поймала бывшего тренера загребского "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 108
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 900
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 405
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 306
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 297
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 882
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 738
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1242
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Просмотров: 207
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2124
Фото
Все фото
6
3
5
4
6
Работает под лупой: мастерица создает украшения в технике микровышивки
Работает под лупой: мастерица создает украшения в технике микровышивки
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Видео
Все видео
Луческу вакцинировали в Румынии
Луческу вакцинировали в Румынии
Команда Зинченко проиграла "Брайтону"
Команда Зинченко проиграла "Брайтону"
"Если надо будет прикурить - позовешь": как Шевченко опекает Шапаренко
"Если надо будет прикурить - позовешь": как Шевченко опекает Шапаренко
Как Шовковский вернулся в ворота
Как Шовковский вернулся в ворота
"Металлист-1925" приблизился к выходу в УПЛ
"Металлист-1925" приблизился к выходу в УПЛ
Интервью
1/5
Часть Украины уйдет под воду. 75 тыс. людей потеряют жилье - что с нами сделает глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду. 75 тыс. людей потеряют жилье - что с нами сделает глобальное потепление
Просмотров: 783
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 306
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 540
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 360
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 234
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 мая 2021
Просмотров: 108
Замах
Група захоплення діяла блискавично. Міцненькі чоловіки в цивільному набігали з різних боків, хтось уже заломлював об'єкту руки. Затриманого ...
среда, 19 мая 2021 18:10

Полиция поймала бывшего тренера загребского "Динамо"

  Комментировать
Полиция поймала бывшего тренера загребского &quot;Динамо&quot;
Зоран Мамич прятался в Боснии. Фото: vebidoo.com

Полиция Боснии и Герцеговины задержала бывшего главного тренера загребского "Динамо" Зорана Мамича, сообщает Reuters.

По информации источника, арест был совершён на основании ранее выданного Хорватией международного ордера. Мамич находится под стражей в Государственном агентстве по расследованиям и охране и ожидает суда.

Бывший президент загребской команды Здравко Мамич и его брат Зоран Мамич находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвиняли их в хищении $17,3 млн из бюджета клуба с 2008 года и неуплате налогов в размере $1,8 млн. Предположительно, они не декларировали комиссионные за переход футболистов "Динамо" в зарубежные команды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замешанный в секс-скандале форвард возвращается в сборную Франции

В марте текущего года Верховный суд приговорил Мамича почти к пяти годам тюремного заключения за коррупцию. После этого специалист объявил об уходе с поста наставника загребского "Динамо". 11 мая стало известно, что Мамич не явился в тюрьму для отбывания наказания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полиция поймала бывшего тренера загребского "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

В США украинского нардепа назвали агентом России

Возле Киева открыли новый терминал аэропорта

Hewlett-Packard выпустила первый портативный компьютер

Киевлянка вышла за короля

Принц Гарри женился на Меган Маркл

Двух украинцев осудили за "расстрел" российских солдат

Самое читаемое
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 11160
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 10566
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука Просмотров: 5616
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру Просмотров: 5031
&quot;Как закалялась мразь&quot;. Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
 2 Просмотров: 3573
Спорт
Работает под лупой: мастерица создает украшения в технике микровышивки
Работает под лупой: мастерица создает украшения в технике микровышивки
6
 Просмотров: 162
Луческу вакцинировали в Румынии
Луческу вакцинировали в Румынии
 Просмотров: 72
Кейн может стать одноклубником Зинченко
Кейн может стать одноклубником Зинченко Просмотров: 72
Украинский клуб переберется в чемпионат Польши
Украинский клуб переберется в чемпионат Польши Просмотров: 441
"Мой сын не будет играть в России" – отец футболиста дал обещание грузинскому народу
"Мой сын не будет играть в России" – отец футболиста дал обещание грузинскому народу Просмотров: 297
Больше всего комментируют
11
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
8
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
3
Уволили преподавателя, который назвал украинский язык "псячим"
2
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
2
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
Голосов: 999
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть