Полиция поймала бывшего тренера загребского "Динамо"

Зоран Мамич прятался в Боснии. Фото: vebidoo.com

Полиция Боснии и Герцеговины задержала бывшего главного тренера загребского "Динамо" Зорана Мамича, сообщает Reuters.

По информации источника, арест был совершён на основании ранее выданного Хорватией международного ордера. Мамич находится под стражей в Государственном агентстве по расследованиям и охране и ожидает суда.

Бывший президент загребской команды Здравко Мамич и его брат Зоран Мамич находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвиняли их в хищении $17,3 млн из бюджета клуба с 2008 года и неуплате налогов в размере $1,8 млн. Предположительно, они не декларировали комиссионные за переход футболистов "Динамо" в зарубежные команды.

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В марте текущего года Верховный суд приговорил Мамича почти к пяти годам тюремного заключения за коррупцию. После этого специалист объявил об уходе с поста наставника загребского "Динамо". 11 мая стало известно, что Мамич не явился в тюрьму для отбывания наказания.