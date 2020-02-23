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воскресенье, 23 февраля 2020 21:34

Полиция Италии возбудила уголовное дело на биатлониста Логинова – российский журналист

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Полиция Италии возбудила уголовное дело на биатлониста Логинова – российский журналист
Александра Логинова раньше ловили на употреблении допинга

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что итальянская полиция завела уголовное дело на биатлониста из России Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.

Утром 22 февраля итальянские полицейские провели обыск в комнатах россиян на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

Причиной этому послужило обращение из Международного союза биатлонистов (IBU) по поводу того, что Касперович использовал на турнире чужую аккредитацию.

"Есть информация, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии. Письмо из IBU оказалось весьма серьезным. Ждем развития событий. Но из Италии их выпустят", – написал Губерниев.

IBU опасается, что личный тренер Логинова мог заниматься транспортировкой допинга, используя украинскую аккредитацию.

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Россиянина Логинова раньше ловили на упореблении допинга. Он принимал эритропоэтин и отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

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