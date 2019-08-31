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суббота, 31 августа 2019 14:04

Показали весь список андеркарта к бою Ломаченко

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Показали весь список андеркарта к бою Ломаченко
Специалисты считают, что Ломаченко победит Кемпбэлла во второй половине боя

В субботу, 31 августа, в 22:00 по киевскому времени в Лондоне стартует вечер бокса, главным событием которого будет чемпионский бой между Украинской Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Об этом пишет ТСН

На кону будут стоять пояса WBA и WBO, которыми владеет украинский боксер, а также вакантный титул по версии WBC, от которого отказался Майки Гарсия.

В Украине бой в прямом эфире будет транслировать телеканал "Интер".

В андеркарте поединка Ломаченко - Кэмпбелл выйдет на ринг россиянин Александр Поветкин. "Русский Витязь" сразится с двоюродным братом Тайсона Фьюри - Хьюи Фьюри.

Также болельщики смогут насладиться женским боем. 28-летняя Саванна Маршалл, первая британская чемпионка мира по любительскому боксу, проведет свой седьмой поединок в профи. Соперницей британки, из-за врожденной застенчивости получила прозвище "Тихая Убийца", будет на год старше бразильянка Даниэле Бастиери.

Василий Ломаченко vs ЛЮК КЕМПБЕЛЛ

ВЕСЬ СПИСОК БОЕВ андеркарте

Коннор Когилл (Великобритания) - Дин Джонс (Великобритания)

Мартин Уорд (Великобритания) - Жозуэ Бендана (Никарагуа)

Джеймс Теннисон (Северная Ирландия) - Атиф Шафик (Великобритания)

Саванна Маршалл (Великобритания) - Даниэле Бастиери (Бразилия)

Джо Кордина (Великобритания) - Гэвин Гвинн (Великобритания)

Джошуа Буатси (Великобритания, Гана) - Райан Форд (Канада)

Чарли Эдвардс (Великобритания) - Хулио Сесар Мартинес (Мексика)

Хьюи Фьюри (Великобритания) - Александр Поветкин (Россия)

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Ломаченко считается признанным фаворитом боя в букмекеров.

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Дата
31
августа

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