Показали весь список андеркарта к бою Ломаченко

В субботу, 31 августа, в 22:00 по киевскому времени в Лондоне стартует вечер бокса, главным событием которого будет чемпионский бой между Украинской Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.
Об этом пишет ТСН
На кону будут стоять пояса WBA и WBO, которыми владеет украинский боксер, а также вакантный титул по версии WBC, от которого отказался Майки Гарсия.
В Украине бой в прямом эфире будет транслировать телеканал "Интер".
В андеркарте поединка Ломаченко - Кэмпбелл выйдет на ринг россиянин Александр Поветкин. "Русский Витязь" сразится с двоюродным братом Тайсона Фьюри - Хьюи Фьюри.
Также болельщики смогут насладиться женским боем. 28-летняя Саванна Маршалл, первая британская чемпионка мира по любительскому боксу, проведет свой седьмой поединок в профи. Соперницей британки, из-за врожденной застенчивости получила прозвище "Тихая Убийца", будет на год старше бразильянка Даниэле Бастиери.
Василий Ломаченко vs ЛЮК КЕМПБЕЛЛ
ВЕСЬ СПИСОК БОЕВ андеркарте
Коннор Когилл (Великобритания) - Дин Джонс (Великобритания)
Мартин Уорд (Великобритания) - Жозуэ Бендана (Никарагуа)
Джеймс Теннисон (Северная Ирландия) - Атиф Шафик (Великобритания)
Саванна Маршалл (Великобритания) - Даниэле Бастиери (Бразилия)
Джо Кордина (Великобритания) - Гэвин Гвинн (Великобритания)
Джошуа Буатси (Великобритания, Гана) - Райан Форд (Канада)
Чарли Эдвардс (Великобритания) - Хулио Сесар Мартинес (Мексика)
Хьюи Фьюри (Великобритания) - Александр Поветкин (Россия)
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Ломаченко считается признанным фаворитом боя в букмекеров.
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