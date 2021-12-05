Показали Моуриньо узбекской одежде с кинжалом

Моуринью показывает посредственные результаты. Фото: Twitter

Делегация Узбекистана посетила штаб-квартиру и тренировочную базу "Ромы" с целью навестить нападающего римской команды Эльдора Шомуродова.

Это событие не осталось без внимания тренерского штаба "волков" — наставник "Ромы" Жозе Моуринью во время встречи с делегацией нарядился в национальный костюм Узбекистана. Делегация подарила португальскому специалисту коллекционный кинжал.

В соцсетях появилось фото Моуринью в узбекской одежде с кинжалом в руках.

Снимок опубликован в "Twitter" Get Italian Football News

Шомуродов в августе подписал с "Ромой" пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. В составе "волков" Эльдор выступает под 14-м номером.

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До этого 26-летний узбекский футболист выступал в составе "Дженоа", куда перешёл из "Ростова" в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн.