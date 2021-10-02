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понедельник, 04 октября 2021 06:11

Показали массовую драку футболистов в Хмельницком

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Показали массовую драку футболистов в Хмельницком
Футболисты подрались после игры. Фото: Новини Хмельницького "Є"

Массовая драка возникла по окончании матча 11-го тура Первой лиги, в котором встречались "Подолье" и "Олимпик".

Поединок соседей по турнирной таблице близился к нулевой ничьей. Арбитр матча Игорь Бич компенсировал пять минут ко второму тайму. Когда шла 6-я добавленная минута, футболист "Олимпика" Максим Литовченко забил решающий мяч.

После финального свистка к судье матча побежали футболисты "Подолья", которые высказывали претензии по поводу компенсированного времени и отмененного гола хмельницкой команды во втором тайме. Игроки "Олимпика" пытались оградить судью от футболистов "Подолья", в результате чего возникла потасовка, переросшая в драку.

Выяснение отношений продолжилось и в подтрибунном помещении стадиона.

В итоге футболисты "Олимпика" Иван Билый и Владислав Рыбак получили красные карточки уже после окончания матча.

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Это не последние наказания для участников конфликта, окончательное решение по событиям в Хмельницком примет контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.

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