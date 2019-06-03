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понедельник, 03 июня 2019 09:47

Показали лучший гол сезона

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Автор: REUTERS
  Лучший гол сезона 2018/2019 забил Криштиану Роналду
Лучший гол сезона 2018/2019 забил Криштиану Роналду

Лучший гол сезона 2018/2019 забил Криштиану Роналду.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Лучший гол сезона нападающий "Ювентуса" забил в матче против "Манчестер Юнайтед".

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ТОП-10 голов сезона в Лиге чемпионов выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (Ювентус - Манчестер Юнайтед) - четвертый тур, 07.11.2018

2. Лионель Месси (Барселона - Ливерпуль) - первый матч полуфинала, 01.05.2019

3. Садио Мане (Бавария - Ливерпуль) - матч 1/8 финала, 13.03.2019

4. Иван Ракитич (Тоттенхэм - Барселона) - второй тур, 03.10.2018

5. Лерой Сане (Манчестер Сити - Хоффенхайм) - шестой тур, 12.12.2018

6. Килиан Мбаппе (Манчестер Юнайтед - ПСЖ) - первый матч 1/8 финала, 12.02.2019

7. Стерлинг (Манчестер Сити - Шахтер) - четвертый тур, 07.11.2018

8. Усман Дембеле (Барселона - Тоттенхэм) - шестой тур, 11.12.2018

9. Филипп Коутиньо (Барселона - Манчестер Юнайтед) - матч четвертьфинала, 16.04.2019

10. Луис Суарес (Барселона - Ливерпуль) - первый матч полуфинала, 01.05.2019

Полузащитник "Шахтера" Веллингтон Нем близок к переходу в бразильский клуб "Васко да Гама".

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Дата
03
июня

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