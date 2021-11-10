Показали лучшие голы последнего тура Бундеслиги

"Бохум" ни разу не вылетал из Бундеслиги. Фото: welt.de

Официальный ютуб-канал немецкой Бундеслиги представил топ-5 лучших голов 11-го тура. Возглавил этот рейтинг полузащитник "Бохума" Милош Пантович, удвоивший преимущество команды в матче с "Хоффенхаймом".

"Хоффенхайм всей командой побежал в штрафную перед розыгрышем углового, чтобы спасти хоть ничью. К стандарту подключился даже голкипер команды. Но все завершилось в пользу соперника.

Хозяева успешно отбились после углового и стремительно доставили мяч к своему атакующему полузащитнику Милошу Пантовичу. Тот подошел ближе к центру поля, остановился и пробил в еще пустые ворота. Вратарь не успел вернуться в собственные владения. Мяч спокойно пересек линию ворот "Хоффенхайма". Вот так "Бохум" удвоил преимущество.

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Благодаря победе со счетом 2:0 клуб приблизился к сопернику. Теперь между "Бохумом" и "Хоффенхаймом" разница только в одно очко. Для Пантовича это третий гол в 10 сыгранных поединках, в которых он также отличился одним помощником.