Показали, как украинские силачи пробовали столкнуть с места самолет "Мрия"

"Мрия" весит 330 тонн. Фото: Укроборонпром

На аэродроме "Антонов" в Гостомеле восемь украинских силачей перетащили самый крупный транспортный самолет в мире Ан-225 "Мрия", тем самым установив рекорд как Украины, так и мира.

Спортсмены протянули "Мрию" 4 метра и 30 сантиметров с первой попытки за 1 минуту 13 секунд. Вес самолета-гиганта составляет 330 тонн.

Рекорд атлеты приурочили к 30-летию Дня Независимости Украины и 75-летию ГП "Антонов".

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Мировой рекорд зафиксировал представитель национального реестра рекордов Виталий Зорин. Кроме того, одним из судей на мероприятии был народный депутат Василий Вирастюк. Он руководил действиями спортсменов.