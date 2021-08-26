Показали, как украинские силачи пробовали столкнуть с места самолет "Мрия"

На аэродроме "Антонов" в Гостомеле восемь украинских силачей перетащили самый крупный транспортный самолет в мире Ан-225 "Мрия", тем самым установив рекорд как Украины, так и мира.
Спортсмены протянули "Мрию" 4 метра и 30 сантиметров с первой попытки за 1 минуту 13 секунд. Вес самолета-гиганта составляет 330 тонн.
Рекорд атлеты приурочили к 30-летию Дня Независимости Украины и 75-летию ГП "Антонов".
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Мировой рекорд зафиксировал представитель национального реестра рекордов Виталий Зорин. Кроме того, одним из судей на мероприятии был народный депутат Василий Вирастюк. Он руководил действиями спортсменов.
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