Показали, как украинские силачи пробовали столкнуть с места самолет "Мрия"

 
Ексклюзивы
1/5
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 603
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 477
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 738
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1404
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 450
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1134
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1314
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 14004
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
8
5
26
5
5
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
&quot;Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься&quot; - украинка поделилась, как покоряла &quot;гору-убийцу&quot;
"Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься" - украинка поделилась, как покоряла "гору-убийцу"
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Видео
Все видео
Показали, как украинские силачи пробовали столкнуть с места самолет "Мрия"
Показали, как украинские силачи пробовали столкнуть с места самолет "Мрия"
Форвард ПСВ допустил эпический промах в матче против "Бенфики"
Форвард ПСВ допустил эпический промах в матче против "Бенфики"
"Шахтер" обыграл "Монако" в первом матче
"Шахтер" обыграл "Монако" в первом матче
Испанец забил чудо-гол в Румынии
Испанец забил чудо-гол в Румынии
Олег Блохин забил 200 мяч
Олег Блохин забил 200 мяч
Интервью
1/5
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 837
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 828
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1539
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1323
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
26 августа 2021
Просмотров: 270
Не заробили
Зателефонували з міської ради Черкас. Запросили на урочистості, де вручатимуть відзнаку як борцеві за Незалежність. Ми з Володькою Терновим прийшли ...
пятница, 27 августа 2021 06:11

Показали, как украинские силачи пробовали столкнуть с места самолет "Мрия"

  Комментировать
Показали, как украинские силачи пробовали столкнуть с места самолет &quot;Мрия&quot;
"Мрия" весит 330 тонн. Фото: Укроборонпром

На аэродроме "Антонов" в Гостомеле восемь украинских силачей перетащили самый крупный транспортный самолет в мире Ан-225 "Мрия", тем самым установив рекорд как Украины, так и мира.

Спортсмены протянули "Мрию" 4 метра и 30 сантиметров с первой попытки за 1 минуту 13 секунд. Вес самолета-гиганта составляет 330 тонн.

Рекорд атлеты приурочили к 30-летию Дня Независимости Украины и 75-летию ГП "Антонов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Форвард ПСВ допустил эпический промах в матче против "Бенфики"

Мировой рекорд зафиксировал представитель национального реестра рекордов Виталий Зорин. Кроме того, одним из судей на мероприятии был народный депутат Василий Вирастюк. Он руководил действиями спортсменов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали, как украинские силачи пробовали столкнуть с места самолет "Мрия"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 11439
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 4302
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
 Просмотров: 4113
Тело мужчины, утонувшего с сыном в Херсонской области, нашли в Крыму
Тело мужчины, утонувшего с сыном в Херсонской области, нашли в Крыму Просмотров: 4014
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 3123
Спорт
"Динамо" будет играть в "группе смерти" Лиги чемпионов. "Шахтер" — в прошлогодней
"Динамо" будет играть в "группе смерти" Лиги чемпионов. "Шахтер" — в прошлогодней
 Просмотров: 900
Как выбрать ролики для ребенка? Главные советы от магазина Rollerland
Как выбрать ролики для ребенка? Главные советы от магазина Rollerland Просмотров: 36
Две украинские команды сыграют в Лиге чемпионов
Две украинские команды сыграют в Лиге чемпионов Просмотров: 315
Форвард ПСВ допустил эпический промах в матче против "Бенфики"
Форвард ПСВ допустил эпический промах в матче против "Бенфики"
 Просмотров: 540
"Шахтер" отыгрался в матче с "Монако" и вышел в Лигу чемпионов
"Шахтер" отыгрался в матче с "Монако" и вышел в Лигу чемпионов
 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
7
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
4
Посольство США осудило нападение на Порошенко
1
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
1
Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев "террористами"
1
Во флаконах с Covid-вакциной нашли посторонние примеси
Голосов: 286
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть