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пятница, 27 сентября 2019 08:45

Показали, как тренируется Усик перед дебютом в супертяжах

Показали, как тренируется Усик перед дебютом в супертяжах
Усик понимает слабые и сильные стороны соперника. ФОТО: 24 КАНАЛ

Появился проморолик дебютного боя украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе, который состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena.

Видео опубликовано в Instagram спортсмена.

В ролике показаны тренировки Усика перед боем.

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Love what you do, and it will love you. #usykspong🥊 #usyk#lomus#boxingtraining #ukraine #california #chicago #akblapin #motivations

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик станет обязательным претендентом на бой с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

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