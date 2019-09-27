Показали, как тренируется Усик перед дебютом в супертяжах

Появился проморолик дебютного боя украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе, который состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena.
Видео опубликовано в Instagram спортсмена.
В ролике показаны тренировки Усика перед боем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ломаченко официально получил следующего соперника
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Love what you do, and it will love you. #usykspong🥊 #usyk#lomus#boxingtraining #ukraine #california #chicago #akblapin #motivations
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик станет обязательным претендентом на бой с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.
×