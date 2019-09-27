Показали, как тренируется Усик перед дебютом в супертяжах

Усик понимает слабые и сильные стороны соперника. ФОТО: 24 КАНАЛ

Появился проморолик дебютного боя украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе, который состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena.

Видео опубликовано в Instagram спортсмена.

В ролике показаны тренировки Усика перед боем.

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Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик станет обязательным претендентом на бой с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.