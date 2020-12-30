Показали, как сейчас выглядит легендарный фан Парамон

В сети показали, как после болезни выглядит легендарный болельщик "Динамо".
Сергей Анатольевич Заборовский или просто Парамон — болельщик киевского клуба с огромным стажем. Раньше его всегда можно было наблюдать на домашних матчах "Динамо", – сообщает "Трибуна".
Так выглядит Парамон сейчас. Живет на Соломенке и будет рад любой встрече с любым болельщиком "Динамо".
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Несколько лет назад Заборовский пережил инсульт и сейчас борется с его последствиями.
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