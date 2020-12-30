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среда, 30 декабря 2020 13:38

Показали, как сейчас выглядит легендарный фан Парамон

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Показали, как сейчас выглядит легендарный фан Парамон
Парамон (справа) с гонщиком Мочановым

В сети показали, как после болезни выглядит легендарный болельщик "Динамо".

Сергей Анатольевич Заборовский или просто Парамон — болельщик киевского клуба с огромным стажем. Раньше его всегда можно было наблюдать на домашних матчах "Динамо", – сообщает "Трибуна".

Так выглядит Парамон сейчас. Живет на Соломенке и будет рад любой встрече с любым болельщиком "Динамо".

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Несколько лет назад Заборовский пережил инсульт и сейчас борется с его последствиями.

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