Показали, как сейчас выглядит легендарный фан Парамон

Парамон (справа) с гонщиком Мочановым

В сети показали, как после болезни выглядит легендарный болельщик "Динамо".

Сергей Анатольевич Заборовский или просто Парамон — болельщик киевского клуба с огромным стажем. Раньше его всегда можно было наблюдать на домашних матчах "Динамо", – сообщает "Трибуна".

Так выглядит Парамон сейчас. Живет на Соломенке и будет рад любой встрече с любым болельщиком "Динамо".

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Несколько лет назад Заборовский пережил инсульт и сейчас борется с его последствиями.