Показали, как молодой соперник жестоко нокаутировал легенду бокса

Холифилд не продержался даже раунд Фото: twitter.com/triller

Вчера в главном событии шоу Triller в Лос-Анджелесе прошел выставочный поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и обладателем пояса в супертяжелом дивизионе 58-летним Эвандером Холифилдом (44-10-2, 29 КО) и 44-летним экс-чемпионом UFC Витором Белфортом (1-0, 1 КО).

Более молодому бойцу удалось потрясти легенду в первом раунде ударом по корпусу. Затем он начал добивать раненного зверя.

Сначала Холифилд потерял равновесие и вывалился за канаты после попытки пробить навстречу. Но затем он упал по-настоящему, когда соперник достал его ударом. Эвандер поднялся на ноги достаточно быстро, но сразу пропустил снова и рефери остановил поединок – победа Белфорта техническим нокаутом в первом раунде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эвандер Холифилд не хотел умирать в первом чемпионском бою

Холифилд последний раз выходил на ринг 5 мая 2011. Белфорт ранее уже проводил боксерский бой, когда в 2006 году победил техническим нокаутом соотечественника Жоземарио Невеса.