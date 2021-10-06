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четверг, 07 октября 2021 06:11

Показали, как игроки сборной Украины сделали подарки детям

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Показали, как игроки сборной Украины сделали подарки детям
Андрей Пятов не впервые занимается благотворительностью. Фото: "Шахтар"

Игроки сборной Украины сделали подарки детям, которые побороли рак, а также их врачам.

Капитан национальной команды Андрей Пятов выступил от имени всех игроков: "Я хотел бы поблагодарить вас, что приехали, поблагодарить врачей, которые прилагают много усилий, родителей за их терпение, веру и, конечно же, деток, которые пережили много всего и продолжают радовать нас. Мы от всей команды решили сделать вам небольшие сувениры".

Момент на видео – с 4 минуты 48 секунды.

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Сборная Украины готовится к октябрьским матчам отбора на Кубок мира-2022. 9 октября наша команда сыграет в Хельсинки со сборной Финляндии.

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