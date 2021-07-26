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вторник, 27 июля 2021 06:11

Показали, как "Динамо" живет в Австрии

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Показали, как &quot;Динамо&quot; живет в Австрии
Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: Юрий Юрьев

Киевское "Динамо" завершает подготовку к новому сезону.

Команда Мирчи Луческу провела два загранице сборы. Сначала динамовцы тренировались в Швейцарии, а затем переехала в соседнюю Австрию.

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Защитник киевлян Виталий Миколенко рассказал о быте команды на сборах. Рассадка команды на обеде и меню футболистов, а также показал собственный номер.

1 августа "Динамо" сыграет против "Вереса" в матче нового сезона чемпионата Украины. Отчет о матче читайте на нашем сайте. Начало игры в 19:30.

Во время летнего транферногов окна "Динамо" пидисало форвардов Илью Шкурина, Эрика Рамиреса и полузащитника Дениса Антюха.

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