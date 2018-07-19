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четверг, 19 июля 2018 20:11

Показали, как 5-летний Модрич снялся в фильме о волках

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Показали, как 5-летний Модрич снялся в фильме о волках
В детстве Модрич имел актерский опыт. Фото: FIFA

В конце 1980-х хорватский документалист Павел Баленович снимал фильм о волках рядом с деревней, в которой жила семья Модрича. Село располагалась в 40 км от города Задар у подножия горы Велиб. Недавно режиссер выложил фильм в YouTube, и вскоре обнаружил, что 5-летний мальчик, который в родительской куртке пас коз и попал в кадр - Лука Модрич.

"К югу от старой каменной дороги стоял дом Модрич. Они были очень милыми людьми. Я заходил к ним после съемок в горах - и снимал моего друга и его сына, которые пасли коз. Это было в 1990-м - прямо перед тем, как война разрушила их дом ", - вспоминал Баленович.

Деда Луки вскоре расстреляли сербы, семья бежала, и Баленович их больше не видел.

Видео фрагмента:

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В составе сборной Хорватии Лука Модрич стал серебряным призером Кубка мира-2018 и был выдающийся лучшим игроком турнира.

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