Похоронили Паоло Росси

Паоло Росси (справа) и Диего Марадона. Оба умерли в течении двух недель. Фото Рейтер

Похороны бывшего итальянского нападающего чемпиона мира, обладателя "Золотого мяча" 1982 года Паоло Росси прошли в Виченце, сообщает Football Italia. Росси скончался 10 декабря на 65-м году жизни от рака лёгких.

На церемонию прощания пришли тысячи итальянцев. Сначала гроб с телом Росси находился на стадионе "Ромео Менти" в Виченце, после чего был доставлен собор Дуомо ди Виченца.

В 1982 году в составе сборной Италии Росси завоевал титул чемпиона мира и стал лучшим бомбардиром турнира. На групповой стадии он оформил хет-трик в матче с Бразилией (3:2), а в финальной встрече забил гол в ворота ФРГ (3:1). В 1982 году Росси получил "Золотой мяч" и был признан лучшим игроком Кубка мира. Итальянский футболист входит в список величайших игроков XX века по версии World Soccer.

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За сборную Италии Росси провёл 48 матчей и забил 20 мячей. Выступал за "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Перуджу", "Милан" и "Верону". В составе "Ювентуса" — дважды чемпион Италии, обладатель Кубка кубков и Кубка европейских чемпионов.