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четверг, 12 декабря 2019 11:09

Поединок Кличко оживился после финального гонга

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Первый в истории украинский чемпион мира по профессиональному боксу Виталий Кличко не сумел нокаутировать второго в карьере соперника в своем 41-м поединке. Он состоялся 12 декабря 2009 года на "PostFinance Arena" в Берне, Швейцария. Оппонентом 38-летнего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе во время третьей защиты титула был претендент из США Кевин Джонсон, 30 лет.

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В течение всего боя Кличко владел очевидным преимуществом. Он занял центр ринга и непрерывно проводил свои атаки. Тактика Джонсона заключалась в том, чтобы выстоять и не проиграть нокаутом. Он весь бой провел в защите, порой пробивая свой коронный джеб. Американец за 12 раундов провел пять точных силовых ударов - против 141 у Кличко. Конец боя выдался напряженным. Джонсон пытался вывести Кличко из равновесия, провоцируя жестами к атаке. Поединок оживился, но нокаутировать американца не удалось. После финального гонга между боксерами едва не началась драка. В ринг поднялся брат Виталия Владимир и попытался успокоить американца. Но тот оттолкнул Кличко-младшего. В итоге представители боксеров разрядили обстановку.

Американец за 12 раундов провел пять точных силовых ударов - против 141 у Кличко

По итогам 12 раундов судьи отдали победу украинцу с тотальным преимуществом - 120:108 дважды и 119:109. Для американца это было первое поражение в карьере. Джонсон стал вторым боксером, который не проиграл Кличко-старшему нокаутом. Первым продержался с Виталием всю дистанцию немец Тимо Хоффманн - в ноябре 2000-го.

Кевину Джонсону сейчас 40 лет. Он до сих пор является активным боксером. Бой против Виталия Кличко является единственным чемпионским в его карьере. После поражения от украинца Кевин имел ряд успехов - побеждал претендентов на чемпионский титул австралийца Алекса Леапаи, поляка Альберта Сосновского и немца Франческу Пьянету. Но большинство из своих боев - 15 - проиграл. В этом году Джонсон проиграл все четыре проведенные поединки. В частности, украинскому проспекту Александру Захожему.

Виталий Кличко после победы над Джонсоном провел шесть успешных защит титула. Объявил о завершении карьеры в декабре 2013 года - в разгар Революции достоинства.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
12
декабря

Поединок Кличко оживился после финального гонга

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