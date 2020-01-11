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суббота, 11 января 2020 16:57

Подрастает новый лидер. Антон Дудченко спас эстафету для Украины

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Подрастает новый лидер. Антон Дудченко спас эстафету для Украины
Антон Дудченко уверенно себя чувствует на стрельбе

10 место заняла сборная Украины на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Победу праздновали норвежцы, вторыми были французы, третьими - немцы.

Сборную подвел Артем Тищенко, который бежал первым. На стрельбе стоя он зашел на два штрафных круга и передал эстафету Артему Приме только двадцать первым.

Прима немного подтянул нашу команду и финишировал восемнадцатым.

Лучше удался этап дебютанту сборной 23-летнему Антону Дудченко. Он воспользовался только одним дополнительным патроном и передал эстафету одиннадцатым. Примечательно, что во время стрельбы Антона Первый канал украинского телевидения прервал трансляцию на рекламу.

Сергей Семенов, который бежал на последнем этапе, после первой стрельбы ушел на дистанцию ​​седьмым, но завалил свою любимую стрельбу стоя, пошел на штрафной круг и в итоге финишировал лишь десятым.

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На двух предыдущих эстафетных гонках мужская сборная Украины финишировала на 6 и 12 местах.

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