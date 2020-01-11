Подрастает новый лидер. Антон Дудченко спас эстафету для Украины

10 место заняла сборная Украины на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Победу праздновали норвежцы, вторыми были французы, третьими - немцы.
Сборную подвел Артем Тищенко, который бежал первым. На стрельбе стоя он зашел на два штрафных круга и передал эстафету Артему Приме только двадцать первым.
Прима немного подтянул нашу команду и финишировал восемнадцатым.
Лучше удался этап дебютанту сборной 23-летнему Антону Дудченко. Он воспользовался только одним дополнительным патроном и передал эстафету одиннадцатым. Примечательно, что во время стрельбы Антона Первый канал украинского телевидения прервал трансляцию на рекламу.
Сергей Семенов, который бежал на последнем этапе, после первой стрельбы ушел на дистанцию седьмым, но завалил свою любимую стрельбу стоя, пошел на штрафной круг и в итоге финишировал лишь десятым.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина пришла шестой в женской биатлонной эстафете
На двух предыдущих эстафетных гонках мужская сборная Украины финишировала на 6 и 12 местах.
Комментарии