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понедельник, 07 декабря 2020 21:00

Подарок для "Реала" и волевая победа "Ювентуса": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

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Подарок для &quot;Реала&quot; и волевая победа &quot;Ювентуса&quot;: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Голкипер "Севильи" Буну подарил гол "Реалу". Фото: Gettyimages.com

Соперники украинских клубов в еврокубках провели свои матчи в национальных чемпионатах.

Первым из украинских команд сыграет "Динамо". Соперник киевлян "Ференцварош" в гостях легко победил "Диошьдер" - 3:1. Команда Сергея Реброва быстро открыла счет, но хозяева тут же ответили своим забитым мячом. Украинский легионер "Ференцвароша" Александр Зубков опять вывел свою команду вперед, а в начале второго тайма албанец Мюрто Узини поставил окончательную точку в матче.

9 декабря свой матча проведет "Шахтер". Соперник "горняков" "Интер" легко разобрался с "Болонией" - 3:1. Ромелу Лукаку забил первый мяч. Марокканец Ашраф Хакими в конце тайма удвоил преимущество своей команды. "Болонья" попыталась вернуться в игру в начале второго тайма после точного удара Еманулея Виньято, но тот же Хакими за 2 минуты забил 3 мяч "Интера".

10 декабря "Заря" будет играть против "Браги". В чемпионате Португалии соперник луганчан уступил в гостях "Белененсешу" - 1:2. В первом тайме хозяева забили дважды. "Брага" осталась в меньшинстве в начале второго тайма, но все-таки смогла забить мяч престижа. На большее не хватило сил.

Другие соперники "Динамо" провели разные матчи. "Барселона" опозорилась в матче против "Кадиса" -1:2. "Ювентус" одержал волевую победу в дерби над "Торино" - 2:1. Подопечные Андреа Пирло проиграли за 13 минут до конца игры, но смогли не только сравнять счет, но выиграть победу.

Соперники "Шахтера" тоже провели не самые простые матчи. "Реал" в гостях победил "Севилью" - 1:0. Мадридцам подарил победу вратарь соперника Буну. Марокканский голкипер отметился автоголом. "Боруссия" Менхенгладбах расписала результативную ничью с "Фрайбургом" - 2:2. Команды по очереди выходили вперед, но так и не смогли выявить сильнейшего.

Соперники "Зари" провели разные матче. АЕК проиграл дерби "Панатинаикосу" - 1:2, а "Лестер" в гостях с таким же счетом одолел "Шеффилд Юнайтед".

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В 13 туре УПЛ "Динамо" победило "Олимпик" - 2:1. "Шахтер" разгромил "Минай" - 5:1, а "Заря" оказалась сильнее "Днепр-1" -3:1.

Автор: Сергей Тищенко
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