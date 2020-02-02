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понедельник, 03 февраля 2020 12:00

Почему в Донецк приезжали Льюис, Холифилд и Баффер

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Украинская боксерская промоутерская компания привозила в довоенный Донецк звезд бокса первой величины.

8 февраля чемпион мира WBA во флайвейте Артем Далакян проведет свою очередную защиту титула в Киеве. Артем – наш единственный действующий чемпион мира по профессиональному боксу, который свои чемпионские бои проводит в Украине. Организацией шоу Далакяна занимаются его промоутеры из компании UnionBoxingPromotion (UBP). Предстоящее шоу будет 86-м в истории компании. Мы решил отследить путь UBP с истоков и разобраться, почему сейчас только эта компания проводитв Украине шоу, на кону которых стоит звание чемпиона мира.

Автор: С открытых источников
  Всемирно известный ринг-анонсер Майкл Баффер (второй слева) в Донеце
Всемирно известный ринг-анонсер Майкл Баффер (второй слева) в Донеце

Union Boxing Promotion (UBP) была основана в Донецке в ноябре 2002 года Юрием Рубаном, который стал президентом компании, Геннадием Узбеком (почетный президент) и Дмитрием Елисеевым (генеральный менеджер). Но организовывать боксерские вечера ребята начали за пару лет до этого. Первым шоу стала организация боев Алексею Трофимову и Игорю Сердюку в Донецке 3 июня 2000 года. Амбициозные учредители сразу же поставили цель сделать компанию одной из ведущих в Европе. Турниры в Донецке начали проводиться с завидной регулярностью. Уже в 2004 году Международная боксерская федерация (IBF)на своей ежегодной конвенции наградила украинскую компанию специальным призом за самую активную промоутерскую деятельность,Юрий Рубан два года подряд признавался лучшим европейским промоутером по версии IBF, а Вячеслав Сенченко побеждал в номинации "боксер года" (в 2005 году).

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UBP традиционно организовывала боксерские шоу в донецком дворце спорта "Дружба" (до реконструкции 2010 года вмещал 3500 зрителей, после реконструкции 4130 мест) и постепенно формировала интерес к профессиональному боксу у местной аудитории. Параллельно компания налаживала тесное взаимодействие с Европейским боксерским союзом (EBU), Всемирным боксерским советом (WBC), Всемирной боксерской ассоциацией (WBA) и Всемирной боксерской организацией (WBO), которые охотно санкционировали титульные бои боксеров компании (первым титульный бой в Донецке проводит Алексей Трофимов в июне 2002 года).

Автор: С открытых источников
  Леннокс Льюис (справа) был гостем вечера бокса в Донецке
Леннокс Льюис (справа) был гостем вечера бокса в Донецке

10 апреля 2009 года во дворце спорта "Дружба" Вячеслав Сенченко победил действующего чемпиона мира WBA Юрия Нужненко и у UBPпоявился первый чемпионский титул по одной из самых престижных мировых боксерских ассоциаций. Сенченко будет находиться на боксерском Олимпе более трех лет, проведет за это время три успешные защиты титулов и уступит в драматическим поединке на "Донбасс Арена" Полу Малиньяджи. Среди почетных гостей на этом шоу будет легенда мирового бокса Эвандер Холифилд это его первый приезд в Украину. На шоу было продано 17 257 билетов и это рекордный показатель в истории компании.

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Пятилетний контракт с Донбасс Арена на проведение пяти боксерских шоу UBP подписала в 2011 году. До 2014 года компания успевает провести три шоу. На них работает знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер (в 2018 году Юрий Рубан пригласит Баффера в Киев на первую защиту чемпионского титула Артема Далакяна). И это ноу-хау для нашей страны. В 2013 году на 14-й турнир серии Pro Boxing Showприлетает Леннокс Льюис. Артем Далакян в рамках этого шоу проводит свою первую успешную защиту титула WBA International. Последнее шоу в Донецке компания организовывает 24 января 2014 года в дворце спорта "Дружба".


После трагических событий весны и лета 2014 года UBPне сворачивает свою деятельность. Ведущие боксеры компании Вячеслав Сенченко, Олег Ефимович и Артем Далакян выступают в Броварах в рамках шоу от К2, а уже со следующего года UBPсамостоятельно организовывает боксерские вечера в Киеве. Сначала в AKKOInternational, затем в StereoPlaza, а з 2016 года в КВЦ "Парковый". За это время дважды (17 июня 2018 года и 15 июня 2019 года) компания проводит Артему Далакяну защиты чемпионского титула на открытой вертолетной площадке "Паркового" и это новое креативное решение было соответственно оценено фанами и экспертами бокса.

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Дата
03
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