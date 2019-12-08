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воскресенье, 08 декабря 2019 11:53

Почему украинские футболисты едут играть в Беларусь

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Почему украинские футболисты едут играть в Беларусь
Евгений Хачериди подписал контракт с "Динамо" Брест на 2 года.

С 2020 года в Беларуси будут работать двое бывших символов чемпионата Украины: футболист Евгений Хачериди и тренер Юрий Вернидуб. А еще Артем Милевский и Александр Нойок, Алексей Хобленко чемпионы

Что привлекает наших в чемпионате Беларуси?

Уровень местного футбола невысок. Украинские футболисты и тренеры способны делать там разницу.

В Беларуси не хватает футбольных имен, местным школам никак не удается воспитать хотя бы средних по европейским меркам футболистов. Главная "звезда" тамошнего футбола - Александр Глеб. Так, победитель Лиги чемпионов -2009 в составе "Барселоны". Но ему уже 38, играет за "Ислочь" - пятую команду страны.

Александр Нойок сделал хорошую рекламу украинскому футболу. Футболист, особо не был успешным в Украине, стал одним из лучших в Беларуси. Сначала в "Динамо", Минск, а затем в Бресте.

Чемпионат Беларуси развивается. Ранее главным клубом был БАТЭ, который не имел конкуренции в чемпионате. Сейчас появилось "Динамо" Брест, которое имеет хорошие финансовые возможности благодаря китайским инвесторам. "Шахтер", Солигорск и "Динамо", Минск имеют амбиции. Поэтому спрос на хороших игроки растет.

Брест и БАТЭ могут платить отдельным игрокам по 20 тысяч долларов в месяц

В Беларуси каждая команда привязана к большому предприятия, которое занимается футбольным клубом. Проблем с финансированием нет. Возможно, суммы не такие большие, как в украинских грандов, или российских клубах, но зарплата налходить вовремя. "Динамо", Брест и БАТЭ могут платить отдельным игрокам по 20 тысяч долларов в месяц.

Украинцы не требуют адаптации. В быту и климате между Украиной и Белоруссией много общего. Футболистам из Украины не нужно перестраиваться, учить язык, привыкать к футболу.

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Чемпионат Беларуси проводится по системе весна -осинь. В сезоне-2019 чемпионом страны стал "Динамо" Брест, опередивший БАТЭ на 5 очков. Третье место занял "Шахтер", Солигорск.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
08
декабря

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