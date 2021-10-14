Почему Ротань должн брать пример с Луческу

Руслан Ротань возглавил молодежную сборную Украины в 2019 году. Фото: УАФ

В матче молодежной сборной Украины против Фарерских островов произошел забавный эпизод.

В конце первого тайма украинцы получили право на пенальти. Игрок Феррер сыграл рукой в ​​своей штрафной. Счет к тому времени был 1: 0 в пользу украинской "молодежки" в предыдущем туре команда Руслана Ротаня была уничтожена Францию ​​- 0:5. Крайне важно игрокам украинской команды было реабилитироваться за разгромное поражение в пригороде Парижа.

Игроки "Шахтера" Георгий Судаков и Артем Бондаренко решили по пижонить - Судаков не стал бить с одиннадцатиметровой отметки, а сделал пас на Бондаренко. Все это было неудачно и вратарь гостей смог завладеть мячом.

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Наставник "молодежки" Руслан Ротань показал свое недовольство нецензурной жестом. После матча тренер признался, что в перерыве серьезно поговорил с игроками за этот эпизод. Получается, что это не было одобрено тренером, а игроки "Шахтера" решили между собой развлечься.

Значит они не уважают тренера, своих партнеров, соперников. Ротань легко простил эту выходку и оба игрока вышли на второй тайм. В будущем Руслану Петровичу будет трудно держать дисциплину и авторитет в команде, если он не будет наказывать за такие вещи.

Ротань должен наказывать игроков, чтобы держать дисциплину в команде

В матче второго тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Динамо" бывший игрок киевлян Жерсон Родригес позволил себе проявить эмоции после замены. Игрок с Люксембурга провалил матч, когда его заменили ударил ногой блок с водой не пожал руки тренерам и показал свое недовольство. Хотя Мирча Луческу в то время находился в больнице, но это был предпоследний матч Жерсона киевлян. "Динамо" всеми возможным средствами лишилось футболиста. Который должен был играть в Италии, а переехал во Францию. Дисциплина и авторитет тренера в команде должны быть главными. Если Ротань не поймет эти истины, то рассчитывать на серьезную карьеру тренера ему будет сложно.

В турнирной таблице отбора к молодежному Евро-2023 сборная Украины занимает второе место уступая Франции два очка. 12 ноября украинская "молодежка" сыграет в гостях против Северной Македонии, а за четыре дня будет принимать Сербию.