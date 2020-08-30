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воскресенье, 30 августа 2020 12:47

Почему Постол проиграл бой за два титула

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Утром, 30 августа, по киевскому времени на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, США, 36-летний украинец Виктор Постол не воспользовался шансом второй раз стать чемпионом мира среди боксеров-профессионалов. По решению большинства судей - 113:115, 114:114, 112:116 - он проиграл бой за титулы WBC и WBO в первом полусреднем весе их обладателю, американцу Хосе Рамиресу. Gazeta.ua делает выводы из этого боя.

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Постол приятно удивил

Через коронавирус бой Рамирес - Постол дважды переносился. За пол года нужно было проводить три полноценных подготовки к бою с небольшими перерывами между ними. К тому же, последний раз Постол выходил в ринг год и четыре месяца назад. Эти факторы могли негативно сказаться на форме возрастного украинца. Возможно, поэтому многие не давали ему особых шансов. Но Виктор снова удивил. Как и в октябре 2015 года, когда сенсационно победил аргентинского нокаутера Лукаса Матиссе и завоевал вакантный пояс WBC. Он дал более чем конкурентный бой молодому, 28-летнему чемпиону по двум версиям и заслужил лестные отзывы.

Старт за Постолом

Постол очень хорошо начал бой, в общем имея преимущество в первых пяти раундах благодаря хорошей работе на ногах и джебу, который постоянно и своевременно сбивал Рамиреса с прицела. Четвертый раунд получился просто эталонным, как надо было действовать Постолу в этом поединке. Он не только хорошо двигался, контратаковал и останавливал чемпиона джебом, но и сам много раз проводил успешные взрывные атаки, которые были совершенно неожиданными для Рамиреса. Но дальше то ли Постолу не хватило функциональной подготовки, то ли младший Рамирес наконец смог приспособиться к манере боя претендента, но все пошло по-другому.

Переломными стали средние раунды

Перелом в бою произошел в средних раундах, в промежутке между шестым и восьмым. В шестом Виктор сбавил обороты, начал делать паузы, был малоактивным и Рамирес удачно этим воспользовался. В седьмом раунде крепко достал Виктора левым в подбородок - украинцу пришлось некоторое время "выживать". В восьмом тоже провел несколько акцентированных ударов. В девятом Постол вернулся в бой, уже сам воспользовавшись паузой, которую взял Рамирес. Неплохо провел украинец и 11-й раунд. Но в целом поздние раунды взял чемпион. Как и сам бой. Очень непростая, но заслуженная победа Рамиреса. Постолу совсем немного не хватило чтобы стать двукратным чемпионом мира.

В команде Постола не согласны с судейским решением

- Витя большой молодец, - написал в соцсети менеджер Постола Вадим Корнилов. - Провел отличный бой и по нашему мнению и мнению многих завоевал эту победу и титулы. К сожалению, судьи увидели победу Рамиреса в этом бою, но как и во многих других боях, приходится боксировать не только против соперника, но и против судейского состава и комиссии штата, в которой проходит бой. Самое главное, что в глазах большинства твоих болельщиков, ты сделал свою работу на отлично и победил, остальное останется на совести судей.

Статистика

Постол за 12 раундов провел больше ударов - 668 против 556 в Рамиреса. Но уступил в точности - 147 (22%) против 156 (28%). Также Рамирес провел больше точных силовых ударов - 114 против 86. У Постола же значительное преимущество по количеству точных джебов - 61 против 42.

(Не)последний шанс

Бой против Рамиреса препидносили, как последний шанс Постола стать чемпионом мира. Но, думается, 36-летний украинец может получить еще один "последний" шанс. Такое поражение не откинет его далеко вниз в мировых рейтингах. Он однозначно остается в ТОПе первого полусреднего весовой категории. Один-два победных боя и Виктор снова может стать обязательным претендентом на титул.

Украинец может получить еще один "последний" шанс

Виктор Постол дебютировал на профи-ринге в декабре 2007 года. За это время провел 34 поединка - имеет 31 победу, 12 нокаутов и три поражения, ни одной нокаутом. Хосе Рамирес выступает среди профессионалов с декабря 2012 года. Выиграл все 26 проведенных боев, 17 раз нокаутом.

Автор: Василий Танкевич
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