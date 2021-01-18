Почему экс-звезда "Барселоны" приехала в "Олимпик"

Яя Туре 2 сезона играл в Украине. Фото: Reuters

37-летний ивуариец Яя Туре, бывшая звезда "Манчестер Сити" и "Барселоны", войдет в тренерский штаб донецкого "Олимпика". Туре будет работать помощником наставника олимпийцев Игоря Климовского.

Звездные времена Туре уже прошли. Он был лидером середины поля "МС" до прихода в команду Хосепа Гвардиолы. После этого его карьера покатилась вниз. Последний сезон Яя доигрывал в чемпионате Китая. Как футболист он уже никому не интересен. Может быть только маркетинговым или пиар-ходом. Учитывая последствия пандемии коронавируса лишних денег для таких шагов уже нет. Поэтому нужно своевременно осуществлять переход из категории игрока в тренеры.

Пока идет обучение на тренерскую лицензию, нужно приобретать соответствующий опыт. Шанса, что позовут в серьезные клубы сразу работать почти нет. Звездный час Туре уже прошел лет 5 назад. Его игра уже призабылась. Последние его сезоны - это больше противостояние с Гвардиолой.

Авторитет Туре может серьезно ударить по главному тренеру команды

"Олимпик" сотрудничает с футбольным менеджером Дмитрий Селюком, который славится работой с игроками африканского происхождения. В клубе уже есть два игрока Селюка - Бенито и Карго. Теперь пришло время присоединиться к команде и Туре. Бывший футболист должен получить первые навыки работы в роли тренера. Перенимать опыт на уровне УПЛ. Русским языком Яя владеет, потому что свою время играл в другом донецком клубе "Металлурге".

Только разве это пойдет на пользу "Олимпику"? Конечно, приход такого именитого игрока - очень хороший пиар-ход за минимальные деньги. Но в донецкой команды не так много болельщиков, чтобы с этого иметь хоть какие-то дивиденды. Клуб берет свое благодаря командной игре, атмосфере внутри команды. Авторитет Туре может серьезно ударить по главному тренеру команды Климовского. Он просто может потерять контроль над командой. Возможно, это даже сделано специально с перспективой работы именно Туре главным тренером команды.

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Яя Туре играл за "Беверен", "Металлург" Донецк,"Монако","Олимпиакос","Барселону","Манчестер Сити","Цендао Хейн". Выиграл 2 раза чемпионат Испании и 3 раза чемпионат Англии. Победитель Лиги чемпионов и Кубка африканских наций.