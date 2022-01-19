Почему "Динамо" продает Лендева

Богдан Леднев не смог заиграть в Динамо. Фото: Dynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" близко к продаже своего полузащитника 23-летнего Богдана Леднева. Венгерский клуб "Фехервар" хочет арендовать украинского полузащитника за €300 тыс. с правом выкупа.

Леднев считался одним из главных талантов "Динамо". Киевляне пригласили его в 2016 году из "Днепра". На футболиста также претендовала испанская "Малага". Богдан вместе с Виталием Миколенком, Николаем Шапаренко, Денисом Поповым был звездой молодежной команды. Команда Юрия Мороза удачно выпала в Юношеской Лиге УЕФА.

Трансформацию во взрослый футбол прошел в "Заре". Юрий Вернидуб сменил ему позицию с правого вингера на атакующего полузащитника. У Виктора Скрипника стал одним из лучших бомбардиров чемпионата. Но после возвращения у "Динамо" не пошло.

Богдан Леднев проиграл конкуренцию за место в составе "Динамо" Виталию Буяльскому

Если бы в Киеве продолжали тренерскую линию Хацкевич-Михайличенко, то шансы Богдана закрепиться в первой команде были бы высоки". Мирча Луческу требует не только эффективных и индивидуальных действий в атаке, но и дисциплины и много черновой работы. Здесь Леднев в чистую проиграл Виталию Буяльскому конкуренцию за место в составе.

Сидеть в молодом возрасте на скамейке запасных Леднев не хочет. У футболиста есть амбиции развивать свою карьеру. Только вот венгерский "Фехервар" – не лучший вариант. Уровень местного чемпионата ниже украинского и команда занимает только четвертое место в таблице. Там Леднев может только отдать все, что получил в "Заре" и "Динамо", но не добыть ничего нового. Уехать из "Фехервара" в ведущие чемпионаты или попасть в сборную будет не просто. Там можно только заработать деньги, потому что клуб финансирует нефтяная компания.

Богдан Леднєв является воспитанником киевской школы "Атлет". Выступал за юношеские команды "Днепра", "Динамо". Сезоны 2018/20 провел на правах аренды по "Зарю". В составе первой команды "Динамо" сыграло 20 матчей и забил один гол. Выступал за юношеские и молодежные сборные Украины. Претендовал на поездку на Евро-2020, но не попал в заявку.

"Фехервар" занимает четвёртое место в чемпионате Венгрии. Команда на шесть очков отстает от лидера "Ференцвароша". В составе команды выступают два бывших игрока сборной Украины – Иван Петряк и Евгений Макаренко.